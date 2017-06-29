В Омске резко вырос интерес к оборудованию для майнинга
Технологии  •  29 июня 2017, 12:33, последнее обновление 29 июня 2017, 12:41  •  печать

В Омске резко вырос интерес к оборудованию для майнинга

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Эксперты интернет-площадки Avito отметили резкий рост интереса пользователей интернета к оборудованию для майнинга - к примеру, в мае текущего года количество запросов по слову "майнинг" от омских участников глобальной сети превысило две сотни. 

Как отметили в сервисе, впервые существенное увеличение количества запросов "майнинг" было зафиксировано на Avito в апреле 2017 года - 8,6 тыс. Через месяц показатель приблизился к 15,5 тыс., динамика составила 79,2 %. Также выросли показатели поисковых запросов "ферма для майнинга" и "майнер". В омском сегменте интернета в мае текущего года Avito зарегистрировало 9 поисковых запросов по слову "майнер", 251 - "майнинг" и 42 - "ферма для майнинга".

Напомним, суть майнинга заключается в создании определённой конфигурации ПК, работающей по специальному алгоритму и зарабатывающей своему владельцу криптовалюту - биткоины, составляющие 41 % мирового рынка криптовалют. По данным Coindesk, на минувшую среду курс одного биткоина составил $2574,46 (в 2013 году он составлял лишь тысячу долларов за биткоин). Именно скачкообразный рост курса биткоина, отмеченный весной-летом текущего года, по словам экспертов, привёл к значительному увеличению интереса к майнингу и оборудованию для него. Российские власти, ранее критически настроенные по отношению к криптовалюте, планируют легализовать биткоин в стране в 2018 году. Накануне готовность принимать от российских посетителей биткоины в качестве оплаты анонсировало руководство сети фаст-фуда Burger King.

Эксперты Avito также отметили существенный рост поисковых запросов по теме оборудования для майнинга. К примеру, на 445 %, до 28 тыс., выросло число запросов "7700k" (процессор Intel Core i7). На 391 %, до 26,1 тыс. ещё один Intel - "7600k". Видеокартой Nvidia GeForce GTX 980 Ti пользователи в мае интересовались на 443 % чаще, чем в апреле текущего года, и так далее. По словам экспертов, именно весной текущего года пользователи начали активно интересоваться дорогими комплектующими для ПК, необходимыми для майнинга, а также топовыми конфигурациями. При этом интересно, что пользователям требуется более дорогое "железо", чем предлагаемое на вторичном рынке: средняя цена по спросу на ПК на 18 % больше, чем по предложению, составляя 21,4 тыс. руб. за конфигурацию.

Теги  •  #Авито #биткоин #майнинг

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