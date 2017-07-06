Омские банкиры заплатят на три миллиарда рублей больше налога на прибыль
Экономика  •   6 июля 2017, 12:47  •  печать

Омские банкиры заплатят на три миллиарда рублей больше налога на прибыль

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса также показывают положительную динамику по начислению налога. Произошло это за счёт увеличения оборонного заказа.

УФНС России по Омской области составило топ-рейтинг омских компаний, показавших наивысшую динамику по начислению налога на прибыль в региональную казну. За прошлый год в бюджет было начислено более 15 млрд руб. Это на 50 % выше, чем в 2015-м.

Наибольший рост начисленного налога (на три миллиарда рублей) обеспечен подразделениями кредитных организаций области. Положительная динамика наблюдается и у производственного сектора (снабжающих организаций и нефтехимического комплекса). Ими дополнительно начислен почти один миллиард рублей. А финансирование государственного оборонного заказа увеличило налог на прибыль в бюджет Омской области почти на 400 млн руб.

В топ-рейтинг вошли такие компании, как ЦКБА, ОМКБ, ОМО имени П. И. Баранова, "Полиом", "Тандер", РЖД.

Теги  •  #завод Баранова #налоги #налоговая служба

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