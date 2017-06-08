Омский банк "Сибэс" признан банкротом

Сегодня, 8 июня, Арбитражный суд Омской области признал банкротом омский банк "Сибэс". Открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим банка назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Напомним, с заявлением о банкротстве кредитного учреждения в суд обратился Центробанк, отозвавший у "Сибэса" лицензию 28 апреля. По мнению регулятора, организация нарушала законодательство в сфере банковской деятельности. К примеру, банк проводил фиктивные операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения.

Омский банк работал с 1993 года и по величине активов на 1 апреля 2017 года занимал 352 место в банковской системе РФ.