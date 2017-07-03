С омского Минимущества взыскали 13,4 млн руб. за непостроенный McDonald's

В такую сумму компания "ЮСП Девелопмент 55" оценила убытки, понесённые из-за того, что ресторан мирового бренда так и не был построен возле СКК имени Блинова. Предпринимателей поддержал суд апелляционной инстанции.

Восьмой Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение омского арбитража постановившего взыскать с министерства имущественных отношений Омской области 13,4 млн руб. В такую сумму предприниматели оценили убытки, понесённые из-за ненадлежащего исполнения омскими чиновниками договора арены земельного участка.

Напомним, компания планировала построить ресторан McDonald’s неподалеку от СКК имени В. Блинова. Но изначально на этой земле строительство было невозможно. Компания несколько месяцев за аренду не платила, из-за чего возник долг в 1,2 млн руб. Минимущества обратилось в суд, а "ЮСП Девелопмент 55" подало встречный иск.

Суд первой инстанции встречный иск удовлетворил, отказав чиновникам в их требованиях, решив, что компания в связи с невозможностью использовать земельный участок аренду платить не должна. Коллег из первой инстанции поддержала и апелляция. Минимущества обязано выплатить "ЮСП Девелопмент 55" понесённые убытки. Решение вступило в законную силу.