Белорусы заинтересовались омским воском
Экономика  •  27 июня 2017, 11:49  •  печать

Белорусы заинтересовались омским воском

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Торговые сети Белоруссии заинтересовались продукцией омских предприятий.

В выставке Expo Russia Belarus 2017 в Минске приняли участие пять омских компаний из сфер деревообработки, литейной промышленности, энергетики, переработки дикорастущего сырья и агропромышленной отрасли, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Представители омского бизнеса в течение трёх дней вели переговоры с белорусскими партнёрами.

Торговые сети Белоруссии и магазины экологически чистых продуктов проявили интерес к лоскутному воску, производством которого занимается "Большой Дом Древесины". Дикорастущие ягоды и грибы может начать поставлять на перерабатывающие предприятия Белоруссии компания "Ягоды Сибири". "Микроникс" и "Теплоконтроль" представили свои разработки в области локальной автоматики.

Центр поддержки экспорта Омской области проведёт мониторинг достигнутых результатов, окажет омским компаниям содействие в проверке контрагентов и подготовке экспортных контрактов, - заявила руководитель центра Екатерина Ефремова.

Теги  •  #Белоруссия #выставка

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