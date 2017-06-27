Белорусы заинтересовались омским воском

В выставке Expo Russia Belarus 2017 в Минске приняли участие пять омских компаний из сфер деревообработки, литейной промышленности, энергетики, переработки дикорастущего сырья и агропромышленной отрасли, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Представители омского бизнеса в течение трёх дней вели переговоры с белорусскими партнёрами.

Торговые сети Белоруссии и магазины экологически чистых продуктов проявили интерес к лоскутному воску, производством которого занимается "Большой Дом Древесины". Дикорастущие ягоды и грибы может начать поставлять на перерабатывающие предприятия Белоруссии компания "Ягоды Сибири". "Микроникс" и "Теплоконтроль" представили свои разработки в области локальной автоматики.