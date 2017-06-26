Омским аграриям выделили 85 млн рублей на закупку техники
Экономика  •  26 июня 2017, 15:07, последнее обновление 26 июня 2017, 15:26  •  печать

Омским аграриям выделили 85 млн рублей на закупку техники

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13 хозяйств Омской области получили субсидии из регионального бюджета.

В Омской области введена поддержка для фермеров на приобретение сельхозтехники для выращивания и производства кормов для скота, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из областного бюджета на эти цели выделено 85 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области с мая субсидирует затраты хозяйств на приобретение техники. Для северных территорий предусмотрена дополнительная поддержка на приобретение прицепного оборудования. Если аграрии покупают технику с учётом федеральной и областной программ, то их затраты могут составить менее половины от начальной цены.

Пока поддержкой воспользовались 13 хозяйств региона, закупившие технику на сумму 27 млн рублей.

Теги  •  #сельское хозяйство #субсидия

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