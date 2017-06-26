Омским аграриям выделили 85 млн рублей на закупку техники

В Омской области введена поддержка для фермеров на приобретение сельхозтехники для выращивания и производства кормов для скота, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из областного бюджета на эти цели выделено 85 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области с мая субсидирует затраты хозяйств на приобретение техники. Для северных территорий предусмотрена дополнительная поддержка на приобретение прицепного оборудования. Если аграрии покупают технику с учётом федеральной и областной программ, то их затраты могут составить менее половины от начальной цены.

Пока поддержкой воспользовались 13 хозяйств региона, закупившие технику на сумму 27 млн рублей.