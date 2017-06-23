Омские росгвардейцы поймали "человека-паука" с деньгами в носке

Омич похитил ноутбук и деньги из кассы, после чего убегал от сотрудников Росгвардии по крышам.

Сегодня, 23 июня, в 4:20 на пульт центра вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании сигнализации в магазине на улице 22-го Декабря, расположенного в Старом Кировске. Сотрудники прибывшего на место происшествия экипажа увидели отогнутый металлический лист забора, огораживающего территорию объекта. Также к повреждённому окну постройки была приставлена лестница.

Группа задержания заблокировала места возможного появления злоумышленника. В проулке появился мужчина в чёрном с каким-то предметом в руках. Увидев сотрудников, он бросился бежать. В течение 40 минут росгвардейцы преследовали мужчину, который убегал по крышам домов и перепрыгивал через заборы. В какой-то момент злоумышленник решил оторваться и побежал в сторону железнодорожных путей, где спрятался в кустах на улице Граничной. Однако был обнаружен.

Ещё час силовикам пришлось искать ноутбук, с которым мужчина покинул магазин. Техника была найдена во дворе дома на улице 5-го Декабря. Также при осмотре территории вблизи торгового предприятия был найден сломанный кассовый аппарат. Похищенные деньги в размере 5 тыс. руб. были найдены у омича в носке.

Оказалось, что злоумышленник услышал звуки сигнализации, поэтому не стал терять время, и схватил то, что находилось поблизости: кассовый аппарат и ноутбук.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области