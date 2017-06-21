В Омске построят крупный распределительный центр за 1,5 млрд рублей
Экономика  •  21 июня 2017, 08:04, последнее обновление 21 июня 2017, 09:35  •  печать

В Омске построят крупный распределительный центр за 1,5 млрд рублей

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АО "Тандер", владеющее сетью магазинов "Магнит", готово окончить строительство в четвёртом квартале 2018 года.

В департаменте архитектуры вчера, 20 июня, прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки территории в Октябрьском округе. По заказу АО "Тандер" предполагается изменить красные линии, а также вид разрешённого использования участка. Об этом сообщает сайт "ОмскРегион". Проект, в который федеральная компания, развивающая сеть магазинов "Магнит", планирует вложить 1,5 млрд руб., попал в реестр приоритетных для региона.

По ул. 3-я Молодёжная, 15, "Тандер" реконструирует распределительный центр. Сейчас здесь работают 350 человек, после начала его работы штат увеличится ещё на 300 сотрудников. Ввести в эксплуатацию новый центр планируют в четвёртом квартале 2018 года.

По словам и. о. главного архитектора города Евгения Зоммера, рекреационная зона на этой территории не предполагается, а проект корректировки красных линий будет ещё обсуждаться.

Теги  •  #Магнит #публичные слушания #ритейл

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Комментарии
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Анна Мишина  •  21 июня 2017, 10:13

Не лучшая торговая сеть. Просто удивляет, что они так активно расширяются.

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