В Омске построят крупный распределительный центр за 1,5 млрд рублей

В департаменте архитектуры вчера, 20 июня, прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки территории в Октябрьском округе. По заказу АО "Тандер" предполагается изменить красные линии, а также вид разрешённого использования участка. Об этом сообщает сайт "ОмскРегион". Проект, в который федеральная компания, развивающая сеть магазинов "Магнит", планирует вложить 1,5 млрд руб., попал в реестр приоритетных для региона.

По ул. 3-я Молодёжная, 15, "Тандер" реконструирует распределительный центр. Сейчас здесь работают 350 человек, после начала его работы штат увеличится ещё на 300 сотрудников. Ввести в эксплуатацию новый центр планируют в четвёртом квартале 2018 года.

По словам и. о. главного архитектора города Евгения Зоммера, рекреационная зона на этой территории не предполагается, а проект корректировки красных линий будет ещё обсуждаться.