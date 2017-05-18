Омское правительство решило повысить прожиточный минимум

Региональные власти намерены повысить уровень прожиточного минимума до 8712 руб. По сравнению с прошлым кварталом он возрастёт на три процента.

В ближайшее время в Омской области будет принят новый прожиточный минимум на I квартал 2017 года. Это следует из проекта постановления регионального правительства. В расчёте на душу населения он составит 8712 руб. против пока еще действующего в 8442 руб.

Также на 3 % до 9222 руб. "минимум" возрастёт для трудоспособного населения, а также пенсионеров. Для пенсионеров планируемый показатель - 7034 руб. Почти на 4,5 % прожиточный минимум увеличится для детей и составит 8925 руб.

Добавим, по закону прожиточный минимум формируется по окончании того или иного периода, исходя из установленного уровня цен. До конца II квартала 2017 года будет действовать прожиточный минимум на I квартал этого года. Последнее повышение "минимума" произошло во II квартале 2016 года. После этого времени региональное правительство его снижало.