В Омске оштрафовали предпринимателей, незаконно собиравших американские самолёты

Ещё в 2014 году следователи следственного отдела Омского ЛУ МВД России вместе с сотрудниками УФСБ России по Омской области обнаружили, что трое омичей занимаются незаконной предпринимательской деятельностью в сфере авиастроения. В ходе проведения следственных действий было установлено, что 46-летний житель Омска вместе с двумя сообщниками незаконно изготавливал, реконструировал и модернизировал воздушные суда.

В ходе обыска ангаров на территории аэродрома были обнаружены несколько самолётов, авиационные детали и комплектующие, а также шесть маломерных ремонтируемых самолётов. Однако ни предприниматели, ни работники не имели специального образования и лицензий, позволяющих заниматься этим видом деятельности. Кроме того, заказчики неоднократно покупали за границей самолёты и запасные детали, после чего работники собирали и испытывали авиатехнику. За два с половиной года они незаконно заработали более 2,2 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 171 УК РФ. Подозреваемые полностью признали свою вину и ходатайствовали об освобождении их от уголовной ответственности и назначении штрафа, поскольку они ранее не были судимы за экономические преступления. Суд удовлетворил ходатайство обвиняемых.

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу