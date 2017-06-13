В Омске оштрафовали предпринимателей, незаконно собиравших американские самолёты
Экономика  •  13 июня 2017, 13:21, последнее обновление 13 июня 2017, 14:23  •  печать

В Омске оштрафовали предпринимателей, незаконно собиравших американские самолёты

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Три нелегальных предпринимателя отделались штрафом за незаконную торговлю самолётами.

Ещё в 2014 году следователи следственного отдела Омского ЛУ МВД России вместе с сотрудниками УФСБ России по Омской области обнаружили, что трое омичей занимаются незаконной предпринимательской деятельностью в сфере авиастроения. В ходе проведения следственных действий было установлено, что 46-летний житель Омска вместе с двумя сообщниками незаконно изготавливал, реконструировал и модернизировал воздушные суда.

В ходе обыска ангаров на территории аэродрома были обнаружены несколько самолётов, авиационные детали и комплектующие, а также шесть маломерных ремонтируемых самолётов. Однако ни предприниматели, ни работники не имели специального образования и лицензий, позволяющих заниматься этим видом деятельности. Кроме того, заказчики неоднократно покупали за границей самолёты и запасные детали, после чего работники собирали и испытывали авиатехнику. За два с половиной года они незаконно заработали более 2,2 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 171 УК РФ. Подозреваемые полностью признали свою вину и ходатайствовали об освобождении их от уголовной ответственности и назначении штрафа, поскольку они ранее не были судимы за экономические преступления. Суд удовлетворил ходатайство обвиняемых.

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

Теги  •  #незаконная предпринимательская деятельность #самолет #суд #транспортная полиция #штраф

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Комментарии
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Роман Орехов  •  13 июня 2017, 14:31

По закону конечно все правильно, но лучше теперь было помочь трудоустроить самоделкиных, не каждый ведь самолеты собирать сможет

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