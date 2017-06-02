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В Омске начнут обучать пилотов первого собранного в России американского вертолёта
Экономика  •   2 июня 2017, 17:50, последнее обновление 2 июня 2017, 17:57  •  печать

В Омске начнут обучать пилотов первого собранного в России американского вертолёта

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На базе Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации (ОЛТК ГА) в ближайшее время планируется начать обучение пилотов для вертолётов Bell - об этом сообщил региональный директор Bell Helicopter по России и СНГ Сергей Филатов.

Напомним, первый собранный в России Уральским заводом гражданской авиации американский вертолёт Bell 407GXP был отправлен "на службу" в ОЛТК ГА в январе 2016 г. Уральский завод гражданской авиации (акционерное общество, входящее в состав корпорации "Оборонпром") получил разрешение на производство лёгких американских однодвигательных вертолётов Bell 407 в декабре 2015 г. По данным "Коммерсанта", стоимость одного вертолёта Bell 407GXP составляет 5 млн долларов. Издание отмечает, что американский производитель вертолётов впервые разрешил их сборку за рубежом.

Как пишет АвиаПорт, в ближайшее время в омский колледж будет доставлен уже третий по счёту Bell-407GXP. В Bell Helicopter считают, что на российском рынке достаточно большой потенциал у вертолётов такого класса. "По оценке компании, доля лёгких вертолётов на мировом рынке составляет порядка 40-45 %, а российский рынок сильно "перекошен" в сторону тяжёлых машин. Поэтому, полагают в Bell, этот сегмент будет только расти и даже если он достигнет 20 %, это будет очень большая цифра в абсолютном выражении", - уточняет издание. 

Теги  •  #вертолет #колледж #пилот

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