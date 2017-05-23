Омских коммунальщиков будут судить за налоговые преступления

В Омске за уклонение от уплаты налогов отправятся под суд директор калачинской Насосно-фильтровальной станции "Воскресенская" и начальник АО "Калачинский коммунальник".

Следственные органы Следственного комитета России по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя калачинской Насосно-фильтровальной станция "Воскресенская" Олега Красильникова, который обвиняется по ст. 199.2 УК РФ, а также в отношении генерального директора АО "Калачинский коммунальник" Дениса Фомичева, обвиняемого по части 3 ст. 33 и ст. 199.2 УК РФ.

По данным следствия, с декабря 2015 по май 2016 года обвиняемые имели долги в коммунальном предприятии, однако рассчитались с контрагентами, минуя расчётные счета предприятия. Тем самым они сокрыли более 3 млн рублей налогов.

Обвиняемые не признали свой вины, однако в ходе следствия полностью возместили причиненный государству ущерб. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.