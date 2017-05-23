Омских коммунальщиков будут судить за налоговые преступления
Экономика  •  23 мая 2017, 16:02  •  печать

Омских коммунальщиков будут судить за налоговые преступления

Автор:

В Омске за уклонение от уплаты налогов отправятся под суд директор калачинской Насосно-фильтровальной станции "Воскресенская" и начальник АО "Калачинский коммунальник".

Следственные органы Следственного комитета России по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя калачинской Насосно-фильтровальной станция "Воскресенская" Олега Красильникова, который обвиняется по ст. 199.2 УК РФ, а также в отношении генерального директора АО "Калачинский коммунальник" Дениса Фомичева, обвиняемого по части 3 ст. 33 и ст. 199.2 УК РФ.

По данным следствия, с декабря 2015 по май 2016 года обвиняемые имели долги в коммунальном предприятии, однако рассчитались с контрагентами, минуя расчётные счета предприятия. Тем самым они сокрыли более 3 млн рублей налогов.

Обвиняемые не признали свой вины, однако в ходе следствия полностью возместили причиненный государству ущерб. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Теги  •  #коммунальные службы #налоги #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Стоимость подержанных велосипедов в Омске оказалась самой низкой в стране  •  сегодня, 16:10
Омский губернатор расскажет в Баварии, как пустил газ в Азово  •  сегодня, 15:45
Омские силачи проверили, кто лучше всех отбуксирует пятитонный автомобиль  •  сегодня, 15:22
Самым богатым замом мэра Омска стала Инна Парыгина  •  сегодня, 15:08
Объявлены торги на приобретение последних 54 квартир для омских переселенцев  •  сегодня, 15:03
Доход омского мэра упал почти на 400 тысяч рублей  •  сегодня, 14:24  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400