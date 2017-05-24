Товарооборот Омской области с Китаем увеличился в 4 раза

Китай занимает третье место в списке из 89 внешнеторговых партнёров Омской области. В прошлом году товарооборот с Поднебесной увеличился на 42,4 %. В первом квартале 2017 года взаимный торговый оборот превысил 27 млн долларов. Отмечен рост товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К поставке в Китай готовятся зерновые и масличные культуры, продовольственные товары и овощи.

В начале года отгружена тысяча тонн омской яровой пшеницы, качество которой получило высокую оценку китайских партнёров, - заявил первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новосёлов. - Мы также заинтересованы в реализации совместных проектов в гуманитарной сфере. В образовании, в частности, уже есть успешный опыт взаимодействия: ряд вузов осуществляют обмен студентами и преподавателями.

В Омской области с привлечением китайского капитала созданы предприятия по деревообработке, производству текстиля и обуви. В начале июля делегация региона отправится в Маньчжурию. На XIV Китайской (Маньчжурской) северной международной научно-технической выставке Омская область будет представлена павильоном площадью 150 квадратных метров.