Омский банк "Сириус" требует взыскать 86 млн рублей с "Омскоблстройзаказчика"

Конкурсный управляющий Сибирского банка "Сириус" Павел Осипов направил в суд иск, в котором требует взыскать в пользу банка 85,9 млн руб. с "Омскоблстройзаказчика".

Заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки разместили на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, пишет "Сибирское агентство новостей". В документе написано, что в 2013 году "Сириус" (в то время ещё ООО "Единый строительный банк") выдал банковскую гарантию "Современным технологиям строительства". Компания тогда выполняла государственный контракт по строительству поликлиники на улице 70 лет Октября.

По условиям гарантии, банк возместит "Омскоблстройзаказчику" не более 85,7 млн руб., если СТС не выполнит свои обязательства. В 2015 году "Омскоблстройзаказчик" потребовал выполнения гарантийных обязательств, потому что СТС нарушила обязательства по контракту на 291,7 млн руб., после чего в 2016 году банк выплатил "Омскоблстройзаказчику" 85,9 млн руб. по решению суда.

В январе 2017 года Центробанк отозвал лицензию у "Сириуса", а в марте банк был признан банкротом. Первое собрание кредиторов состоится 1 июня 2017 года.