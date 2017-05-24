Директора "Омской картографической фабрики" оштрафовали на 200 тысяч рублей
Экономика  •  24 мая 2017, 15:25, последнее обновление 24 мая 2017, 15:28  •  печать

Директора "Омской картографической фабрики" оштрафовали на 200 тысяч рублей

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В Омске руководитель АО "Омская картографическая фабрика" Татьяна Осинцева заплатит судебный штраф в размере 200 тыс. руб. за невыплату 3,8 млн руб. налогов.

Куйбышевский районный суд Омска рассмотрел материалы по уголовному делу в отношении начальника АО "Омской картографической фабрики" Татьяны Осинцевой. Она обвиняется по ст. 199.2 УК РФ.

В суде установили, что в период с декабря 2014 года по октябрь 2015 года Осинцева имела непогашенную недоимку по налогам и сборам в сумме около 3,8 млн руб. При этом у обвиняемой были денежные средства, чтобы погасить её целиком, но она создала ситуацию, из-за которой на расчётных счетах фабрики не оказалось денег.

По указанию Осинцевой фабрика рассчитывалась с контрагентами за поставки и услуги, минуя расчётные счета, на которые были выставлены инкассовые поручения по взысканию и перечислению налогов.

Свою вину в совершении преступления Татьяна Осинцева не признала, однако в полном объёме погасила задолженность. Суд закрыл уголовное дело и назначил ей судебный штраф в размере 200 тыс. руб. 

Теги  •  #картографическая фабрика #налоги #суд #штраф

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