Директора "Омской картографической фабрики" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Омска рассмотрел материалы по уголовному делу в отношении начальника АО "Омской картографической фабрики" Татьяны Осинцевой. Она обвиняется по ст. 199.2 УК РФ.

В суде установили, что в период с декабря 2014 года по октябрь 2015 года Осинцева имела непогашенную недоимку по налогам и сборам в сумме около 3,8 млн руб. При этом у обвиняемой были денежные средства, чтобы погасить её целиком, но она создала ситуацию, из-за которой на расчётных счетах фабрики не оказалось денег.

По указанию Осинцевой фабрика рассчитывалась с контрагентами за поставки и услуги, минуя расчётные счета, на которые были выставлены инкассовые поручения по взысканию и перечислению налогов.

Свою вину в совершении преступления Татьяна Осинцева не признала, однако в полном объёме погасила задолженность. Суд закрыл уголовное дело и назначил ей судебный штраф в размере 200 тыс. руб.