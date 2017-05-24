Претендента на пост главы апелляционного суда подвели родственные связи

На прошедшем вчера заседании высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) рассматривался вопрос о даче рекомендации Евгению Кливеру, который изъявил желание стать председателем 8-го Арбитражного апелляционного суда. Напомним, место стало вакантным после ухода 31 декабря 2016 года в почётную отставку бессменного руководителя - Людмилы Литвинцевой. Претендент на этот пост нашёлся лишь один - её зам, ныне исполняющий обязанности председателя, - Евгений Кливер.

Как сообщает портал "Право.ру", рекомендации от ВККС он пока не получил. Совет судей его кандидатуру не поддержал. Это возможно связано с родственными связями служителя Фемиды. Как признался сам Кливер, он рассматривал два дела с участием организаций, где работают его родственники. Правда, в качестве "бокового" судьи (судья в составе судебной коллегии, не докладчик и не председательствующий - прим. ред.). Коллеги омского судьи пока отложили рассмотрение его заявления.