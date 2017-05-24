Претендента на пост главы апелляционного суда подвели родственные связи
Экономика  •  24 мая 2017, 13:17, последнее обновление 24 мая 2017, 13:18  •  печать

Претендента на пост главы апелляционного суда подвели родственные связи

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Место председателя 8-го Арбитражного апелляционного суда пока остаётся вакантным. Временно исполняющий обязанности главы суда Евгений Кливер пока не получил рекомендации от своих коллег.

На прошедшем вчера заседании высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) рассматривался вопрос о даче рекомендации Евгению Кливеру, который изъявил желание стать председателем 8-го Арбитражного апелляционного суда. Напомним, место стало вакантным после ухода 31 декабря 2016 года в почётную отставку бессменного руководителя - Людмилы Литвинцевой. Претендент на этот пост нашёлся лишь один - её зам, ныне исполняющий обязанности председателя, - Евгений Кливер.

Как сообщает портал "Право.ру", рекомендации от ВККС он пока не получил. Совет судей его кандидатуру не поддержал. Это возможно связано с родственными связями служителя Фемиды. Как признался сам Кливер, он рассматривал два дела с участием организаций, где работают его родственники. Правда, в качестве "бокового" судьи (судья в составе судебной коллегии, не докладчик и не председательствующий - прим. ред.). Коллеги омского судьи пока отложили рассмотрение его заявления.

Теги  •  #Арбитражный суд #вакансия

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