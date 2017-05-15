Председателем 8-го Арбитражного апелляционного суда хочет стать Евгений Кливер

С 22 по 26 мая в Москве пройдёт заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). Одним из вопросов повестки значится рекомендация Евгения Кливера на должность председателя 8-го Арбитражного апелляционного суда (8 ААС). Напомним, место стало вакантным в конце 2016 года после ухода в почётную отставку бессменного главы арбитража Людмилы Литвинцевой. Сейчас обязанности председателя исполняет её зам - Евгений Кливер. Судя по повестке заседания, желающих занять этот пост кроме Кливера не оказалось.

Евгений Петрович Кливер окончил ОмГУ, кандидат юридических наук. С июля 2008 года - заместитель председателя 8-го Арбитражного апелляционного суда.

Добавим, в этот же день ВККС предстоит рассмотреть заявление ещё одного омича - Сергея Чучи, который уехал на повышение в Москву. Он был председателем Арбитражного суда Омской области, а после - председателем Арбитражного суда Москвы. Но не так давно пост свой покинул. В квалификационную коллегию он подал заявление о рекомендации его на должность председателя 1-го Арбитражного апелляционного суда. Хотя он мог вернуться в Омск, поборовшись за место председателя областного арбитража. Полномочия нынешнего руководителя - Ирины Сорокиной истекают осенью.