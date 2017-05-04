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Руководитель омской компании не платил зарплату 97 сотрудникам
Экономика  •   4 мая 2017, 16:03, последнее обновление 4 мая 2017, 16:04  •  печать

Руководитель омской компании не платил зарплату 97 сотрудникам

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В Омске возбуждено уголовное дело на руководителя компании ООО "СтиллПро" Евгения Леонтьева. Директор задолжал 6,3 млн рублей сотрудникам организации. 

Прокуратура Советского округа города Омска обнаружила нарушения трудового законодательства во время проверки ООО "СтиллПро". Выяснилось, что 97 работников организации с декабря 2016 года по февраль 2017 года не получали зарплату. Задолженность превысила 6,3 млн рублей.

Отметим, что директор компании имел денежные средства, чтобы оплатить работникам их труд, но поступающие средства в размере более 18,3 млн рублей потратил на иные цели. Прокуратура Советского округа Омска внесла представление директору ООО "СтиллПро" Евгению Леонтьеву. Также по инициативе прокуратуры его привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства: руководителя обязали заплатить штрафы общей суммой 25 тыс. руб.

В настоящее время по представленным прокуратурой материалам следственные органы возбудили уголовное дело по части второй ст. 145.1 УК РФ. Устранение нарушение и ход уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Советского округа.

Теги  •  #задержка зарплаты #прокуратура #уголовное дело

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  4 мая 2017, 16:32

Знают же все, что за задержку заработной платы могут наказать, а все равно устраивают беспредел.

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