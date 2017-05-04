Руководитель омской компании не платил зарплату 97 сотрудникам

Прокуратура Советского округа города Омска обнаружила нарушения трудового законодательства во время проверки ООО "СтиллПро". Выяснилось, что 97 работников организации с декабря 2016 года по февраль 2017 года не получали зарплату. Задолженность превысила 6,3 млн рублей.

Отметим, что директор компании имел денежные средства, чтобы оплатить работникам их труд, но поступающие средства в размере более 18,3 млн рублей потратил на иные цели. Прокуратура Советского округа Омска внесла представление директору ООО "СтиллПро" Евгению Леонтьеву. Также по инициативе прокуратуры его привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства: руководителя обязали заплатить штрафы общей суммой 25 тыс. руб.

В настоящее время по представленным прокуратурой материалам следственные органы возбудили уголовное дело по части второй ст. 145.1 УК РФ. Устранение нарушение и ход уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Советского округа.