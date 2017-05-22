Почти 30 % акций омского Иртышского пароходства перешли частному лицу

Структура акционеров ОАО "Иртышское пароходство" претерпела изменения. Как сообщается на сайте компании, ООО "Обь-Иртышская логистическая компания" передала свою долю председателю совета директоров Ахтяму Мухутдинову. Теперь его доля в уставном капитале компании составляет 29,94 %. В списке аффилированных лиц (по состоянию на 31 марта 2017 г.) также значатся сын Ахтяма Мухутдинова - Ильдар, АО "Обь-Иртышское речное пароходство", ООО "Сергинский речной порт". Последние компании также подконтрольны семье Мухутдиновых.

Добавим, "Иртышское речное пароходство" перешло под контроль известного предпринимателя Ахтяма Мухутдинова, проживающего в Москве, в 2015 году.

ОАО "Иртышское пароходство" одно из крупнейших предприятий водного транспорта в Сибири. Занимается перевозкой грузов и пассажиров. По данным организации, имеет три филиала - Омский судоремонтно-строительный завод, порт Большеречье и учебно-оздоровительный центр.