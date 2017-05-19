У крупнейшего омского застройщика арестовали имущество

Известный омский строитель, глава ООО "СФ "Трест № 5" Борис Медведев в Омском областном суде пытается обжаловать решение суда нижестоящей инстанции, согласно которому на его имущество был наложен арест. Правоохранительным органам удалось найти снегоход, который был оценен в 400 тыс. руб. и акции строительной компании в размере 70 штук (каждая номиналом в 100 руб.).

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в СУ СК России по Омской области, арест произведён в рамках расследуемого уловного дела и наложен в размере штрафа. Напомним, Бориса Медведева, являющегося не только главой одной из старейших в регионе строительных компаний, но и заслуженным строителем России, обвинили в сокрытии от государства 16 млн руб. налогов. В середине февраля он давал пресс-конференцию, на которой сообщил журналистам о намерении рассчитаться с долгами. Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова пояснила, что в настоящий момент застройщик долг погасил лишь частично.

ООО "СФ "Трест № 5" является застройщиком элитных омских домов. Трест возводил высотку на Иртышской набережной, более известную в народе как "золотой зуб", жилые комплексы "Ласточкино гнездо" и "Высоцкий".