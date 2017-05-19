У крупнейшего омского застройщика арестовали имущество
Экономика  •  19 мая 2017, 12:00, последнее обновление 19 мая 2017, 12:02  •  печать

У крупнейшего омского застройщика арестовали имущество

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Судом наложен арест на имущество главы строительной компании "Трест № 5" Бориса Медведева, обвиняемого в налоговом преступлении. У омского застройщика нашли снегоход и акции.

Известный омский строитель, глава ООО "СФ "Трест № 5" Борис Медведев в Омском областном суде пытается обжаловать решение суда нижестоящей инстанции, согласно которому на его имущество был наложен арест. Правоохранительным органам удалось найти снегоход, который был оценен в 400 тыс. руб. и акции строительной компании в размере 70 штук (каждая номиналом в 100 руб.).

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в СУ СК России по Омской области, арест произведён в рамках расследуемого уловного дела и наложен в размере штрафа. Напомним, Бориса Медведева, являющегося не только главой одной из старейших в регионе строительных компаний, но и заслуженным строителем России, обвинили в сокрытии от государства 16 млн руб. налогов. В середине февраля он давал пресс-конференцию, на которой сообщил журналистам о намерении рассчитаться с долгами. Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова пояснила, что в настоящий момент застройщик долг погасил лишь частично.

ООО "СФ "Трест № 5" является застройщиком элитных омских домов. Трест возводил высотку на Иртышской набережной, более известную в народе как "золотой зуб", жилые комплексы "Ласточкино гнездо" и "Высоцкий".

Теги  •  #арест #Борис Медведев #следственный комитет #уголовное дело

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  19 мая 2017, 14:37

На счёт 16 миллионов рублей это пусть суды решают, а вот по поводу того, что снегохода и акций ему уже не видать, как своих ушей, у меня лично никаких сомнений нет.

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