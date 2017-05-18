Омский губернатор пообещал разобраться с помещениями на первых этажах
Экономика  •  18 мая 2017, 12:13, последнее обновление 18 мая 2017, 13:23  •  печать

Омский губернатор пообещал разобраться с помещениями на первых этажах

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Омские предприниматели убедили губернатора Виктора Назарова организовать рабочее совещание, чтобы обсудить проблему перевода помещений на первых этажах многоквартирных домов из жилых в нежилые.

Сегодня, 18 мая, в рамках форума "Своё дело - твой успех" состоялась встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с предпринимательским сообществом, на которой главе региона рассказали о проблеме с помещениями на первых этажах многоквартирных домов, которая не может разрешиться уже третий год. Напомним, "Омск Здесь" ранее уже сообщал, что предпринимателям после обрушения казармы в посёлке Светлом стали отказывать в регистрации права на нежилое помещение, переведённое в этот статус на условиях перепланировки. Губернатора в ходе сегодняшней встречи попросили взять ситуацию под контроль.

 

- Я согласен с вами, - заявил глава региона. - Я запланирую на июнь совещание с федеральными органами власти и предпринимателями. Надо найти рациональное зерно. Безусловно, мы постараемся свести всех в одно рабочее совещание.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Омской области Юрий Герасименко отметил, что суды в последнее время решают такие вопросы не в пользу предпринимателей. Он посоветовал бизнесменам привлекать опытных юристов.

Теги  •  #Виктор Назаров #предприниматель #форум

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