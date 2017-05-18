Омский губернатор заявил, что не может справиться с казахстанской водкой

В ходе встречи с предпринимателями Виктор Назаров прокомментировал ситуацию с контрафактной продукцией, заполонившей табачный и алкогольный рынок Омской области.

Омские бизнесмены попросили главу региона разобраться с контрафактной продукцией на территории Омской области. Виктор Назаров заявил, что решить проблему на уровне региона практически невозможно.

- Вы задаёте вопрос, который волнует не только правительство Омской области, но и правительство РФ, - сообщил глава региона. - Мы обсуждали его и с председателем правительства Дмитрием Медведевым на совещании. Тот Таможенный союз, который сегодня существует, не даёт нам рычагов для воздействия. И правительство сегодня обсуждает вопрос, чтобы ввозить можно было не более пяти литров для личного пользования. На уровне региона бороться с этим вопросом практически невозможно.

Говоря о контрафакте сигарет, Виктор Назаров посоветовал при выявлении фактов реализации сомнительной табачной продукции писать жалобы в Роспотребнадзор. По словам главы региона, без официального обращения надзорный орган не может провести проверку.

Напомним, по словам Сергея Слипченко - вице-президента Philip Morris International в России, процент контрафактного табака на омском рынке в 2016 году вырос с 1,9 % до 10 %.