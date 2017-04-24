В Омске на сына экс-министра Андрея Эрлиха завели уголовное дело
Экономика  •  24 апреля 2017, 21:07, последнее обновление 24 апреля 2017, 22:27  •  печать

В Омске на сына экс-министра Андрея Эрлиха завели уголовное дело

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Индивидуальный предприниматель Андрей Эрлих подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 2 млн. рублей.

Следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, Андрея Эрлиха. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый в 2015 году, получив доход на общую сумму свыше 14 миллионов рублей и, будучи осведомленным об обязанности представить налоговую декларацию в соответствующие органы, умышленно налог не уплатил, чем причинил бюджету ущерб на сумму 1,8 миллионов рублей.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.

Добавим, Андрей Эрлих - сын бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталия Эрлиха. Год назад сына некогда высокопоставленного регионального чиновника Арбитражный суд признал банкротом. Его долг перед кредиторами превышал 17 млн руб. До 11 июля 2017 года продлена процедура реализации имущества индивидуального предпринимателя Андрея Эрлиха.

Теги  •  #Виталий Эрлих #сельское хозяйство #следственный комитет #сын #уголовное дело

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