Крупнейшие налогоплательщики за три месяца заплатили сборы размером с бюджет Омска

По данным омского управления ФНС, за три месяца 2017 года десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в федеральный бюджет 11,3 млрд рублей налогов и сборов, администрируемых ФНС России. Областной бюджет получил от них 4,4 млрд рублей, в том числе 165 млн рублей получила казна Омска.
Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет:
АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";
ООО "Омсквинпром";
АО "Транснефть - Западная Сибирь";
ООО "Газпромнефть - Восток";
ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова";
АО "Территориальная генерирующая компания № 11";
АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро";
ООО "Ликеро-водочный завод "ОША";
ООО "ПОЛИОМ";
ОАО "Высокие технологии".
Десять крупнейших налогоплательщиков региона в бюджет Омской области:
АО "Сан Инбев";
ООО "Омсквинпром";
ПАО "СБЕРБАНК России";
АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";
ОАО "Российские железные дороги";
ООО "ПОЛИОМ";
ПАО "Газпром нефть";
ПАО "Транснефть";
ООО "Ликеро-водочный завод "ОША";
АО "Центральное конструкторское бюро автоматики".
Десять крупнейших налогоплательщиков региона в бюджет Омска:
АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";
ОАО "Российские железные дороги";
УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по г. Омску;
АО "Омсктрансмаш";
НП "Спортивный клуб "Авангард";
ПАО "СБЕРБАНК России";
АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют";
ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева";
АО "Транснефть - Западная Сибирь";
ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова".