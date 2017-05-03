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Омское муниципальное предприятие задолжало сотрудникам 1,5 млн рублей
Экономика  •   3 мая 2017, 17:09, последнее обновление 3 мая 2017, 17:09  •  печать

Омское муниципальное предприятие задолжало сотрудникам 1,5 млн рублей

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Руководство "Учебно-курсового комбината автомобильного транспорта" не платило зарплату работникам в течение восьми месяцев. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой ст. 145.1 УК РФ по материалам, предоставленным прокуратурой, в отношении руководства городского муниципального предприятия "Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта". Сотрудники организации восемь месяцев не могли добиться выплаты заработной платы.

По версии следствия, должностные лица предприятия с августа 2016 года по март 2017 года не платили зарплату работникам. Общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей. При этом имевшиеся денежные средства расходовались на другие цели, в частности на выплаты по гражданско-правовым договорам.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные лица, а также производится погашение задолженности по зарплате.

Теги  •  #задолженность #зарплата #муниципальное предприятие #следственный комитет #уголовное дело

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