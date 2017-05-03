Омское муниципальное предприятие задолжало сотрудникам 1,5 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой ст. 145.1 УК РФ по материалам, предоставленным прокуратурой, в отношении руководства городского муниципального предприятия "Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта". Сотрудники организации восемь месяцев не могли добиться выплаты заработной платы.

По версии следствия, должностные лица предприятия с августа 2016 года по март 2017 года не платили зарплату работникам. Общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей. При этом имевшиеся денежные средства расходовались на другие цели, в частности на выплаты по гражданско-правовым договорам.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные лица, а также производится погашение задолженности по зарплате.