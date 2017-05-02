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Летом из Омска в Новосибирск вновь полетят самолёты
Экономика  •   2 мая 2017, 11:18  •  печать

Летом из Омска в Новосибирск вновь полетят самолёты

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С июля в расписание Омского аэропорта возвращаются рейсы в соседний сибирский город.

Перелёты будет осуществлять авиакомпания S7. Первый рейс состоится 1 июля. Запланированы ежедневные вылеты на самолётах Embraer 170 Regional Jet вместимостью 70-80 пассажиров. Минимальная стоимость билета (без багажа) составляет 2600 руб. При этом рейс Омск - Новосибирск будет функционировать лишь в течение двух месяцев. 

Добавим, что прошлым летом омичей в Новосибирск возили самолёты NordStar. Сейчас авиасообщения между городами нет. Кроме того, с этого сезона в соседний регион перестали ходить электрички "Ласточки". Вместо них запущен дневной экспресс с вагонами с местами для сидения, СВ и купе.

Теги  •  #S7 #авиаперевозки #Новосибирск

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Комментарии
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Игорь Х  •  2 мая 2017, 13:13

Неясно, почему самолеты из Омска в Новосибирск будут летать только два месяца? На этом маршруте какой-то сезонный всплеск пассажиропотока?

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