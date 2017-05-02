Летом из Омска в Новосибирск вновь полетят самолёты

Перелёты будет осуществлять авиакомпания S7. Первый рейс состоится 1 июля. Запланированы ежедневные вылеты на самолётах Embraer 170 Regional Jet вместимостью 70-80 пассажиров. Минимальная стоимость билета (без багажа) составляет 2600 руб. При этом рейс Омск - Новосибирск будет функционировать лишь в течение двух месяцев.

Добавим, что прошлым летом омичей в Новосибирск возили самолёты NordStar. Сейчас авиасообщения между городами нет. Кроме того, с этого сезона в соседний регион перестали ходить электрички "Ласточки". Вместо них запущен дневной экспресс с вагонами с местами для сидения, СВ и купе.