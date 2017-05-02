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Жена бывшего вице-мэра Омска получила три года условно за хищение 5 млн рублей
Экономика  •   2 мая 2017, 16:33, последнее обновление 2 мая 2017, 18:21  •  печать

Жена бывшего вице-мэра Омска получила три года условно за хищение 5 млн рублей

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В Омске суд вынес приговор бывшему финансовому директору ООО "Юнитэк" Ларисе Поповцевой. Она обвинялась в хищении 5 млн руб., которые потратила на личные нужды.

Сегодня, 2 мая, Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего финансового директора ООО "Юнитэк" 62-летней Ларисы Поповцевой. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Суд установил, что в период с 27 февраля по 13 мая 2014 года Поповцева получила от предпринимателя более 11 млн руб. в счёт оплаты приобретённого им имущества у ООО "Юнитэк". Однако эти средства не внесла на расчётный счёт своего предприятия. Почти 6 млн Поповцева потратила на гашение долгов ООО "Юнитэк", а оставшуюся часть денег присвоила.

Свою вину в совершении преступления она не признала, никаких мер по возмещению ущерба не предприняла. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Добавим, Лариса Поповцева - жена бывшего вице-мэра Омска Александра Поповцева. Её сын Максим в 2015 году тоже был признан виновным в преступлении. Он обвинялся в растрате государственного имущества.

Теги  •  #Лариса Поповцева #суд #уголовное дело #хищение

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Комментарии
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Александр Кузнецов  •  2 мая 2017, 17:33

Да здравствует наш "советский" суд, самый справедливый суд в мире! За украденную золотую цепочку стоимостью 17 т.р. парню дают 5,5 месяцев колонии общего режима, а за 5 млн.р. - три года условно... Ура!

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