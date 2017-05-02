Жена бывшего вице-мэра Омска получила три года условно за хищение 5 млн рублей

В Омске суд вынес приговор бывшему финансовому директору ООО "Юнитэк" Ларисе Поповцевой. Она обвинялась в хищении 5 млн руб., которые потратила на личные нужды.

Сегодня, 2 мая, Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего финансового директора ООО "Юнитэк" 62-летней Ларисы Поповцевой. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Суд установил, что в период с 27 февраля по 13 мая 2014 года Поповцева получила от предпринимателя более 11 млн руб. в счёт оплаты приобретённого им имущества у ООО "Юнитэк". Однако эти средства не внесла на расчётный счёт своего предприятия. Почти 6 млн Поповцева потратила на гашение долгов ООО "Юнитэк", а оставшуюся часть денег присвоила.

Свою вину в совершении преступления она не признала, никаких мер по возмещению ущерба не предприняла. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Добавим, Лариса Поповцева - жена бывшего вице-мэра Омска Александра Поповцева. Её сын Максим в 2015 году тоже был признан виновным в преступлении. Он обвинялся в растрате государственного имущества.