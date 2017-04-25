Омская прокуратура добилась закрытия сайта по продаже запрещённых удочек

В Омске прокуроры нашли четыре сайта, на которых размещалась информация о продаже краснокнижных животных и электроудочек. В настоящее время доступ к сайтам запрещён по решению суда.

Прокуратура Ленинского округа города Омска провела проверку исполнения законодательства в сфере предотвращения распространения в интернете информации, представляющей опасность для животного мира. Прокуроры нашли четыре сайта, на которых размещалась информация о незаконной продаже животных, занесённых в Красную книгу РФ, а также об изготовлении и продаже запрещённых электроудочек.

За распространение информации о продаже занесённых в Красную книгу животных устанавливается административная и уголовная ответственность, а за ловлю электроудочками грозит уголовное наказание. В связи с этим прокурор Ленинского округа направил в суд иски о признании информации запрещённой к распространению в РФ. Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решения суда вступили в законную силу. В настоящее время доступ к сайтам запрещён.