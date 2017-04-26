Омские КТОСы всё же получили спорные 44 млн рублей

Поправки в муниципальный бюджет рассматривались на сегодняшнем заседании Городского совета. Споры вызвало одно из предложений мэрии - она заложила 44 млн руб. на дополнительное финансирование комитетов территориального общественного самоуправления. Ранее прокуратура посчитала, что содержание КТОСов - это не первостепенная задача городской администрации и средства должны быть перераспределены на решение более насущных проблем.

В акте проверки прокуратуры нет формулировки "нецелевое использование", есть неэффективное использование и неправильность бухгалтерского учёта, - прокомментировала сегодня замдиректора департамента финансов и контроля мэрии Ольга Илютикова. - Мы хотим сохранить органы территориального самоуправления. Мы считаем, что это очень хорошее подспорье в работе. Граждане привыкли к тому, что есть человек, к которому можно прийти с вопросом и получить консультацию.

В итоге поправки в городской бюджет были приняты.