Депутат Госдумы Олег Смолин высказался в защиту "Матильды"
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 29 сентября 2017, 17:42, последнее обновление 29 сентября 2017, 17:47  •  печать

Депутат Госдумы Олег Смолин высказался в защиту "Матильды"

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Депутат Госдумы от Омской области считает необоснованной критику фильма со стороны религиозных радикалов.

Накануне в Москве по просьбе членов комитета Госдумы РФ по культуре состоялся закрытый показ фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда", вокруг которого не утихает шумиха последние несколько месяцев. Для обеспечения безопасности в кинотеатре приняли усиленные меры охраны. По словам посмотревших картину депутатов, "Матильда" сделана качественно и вполне может претендовать на "исторический" жанр. Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин на показ не попал, но с мнением коллег отчасти согласен.

- Я, к сожалению, на показ не попал, но судя по тому, что говорили мои коллеги, Николай II в фильме весьма аполитизирован. Поэтому было странно со стороны религиозных радикалов нападать на такой фильм, где их герой и так показан в самом выгодном свете. Столько шума вокруг фильма, так что нужно сходить и составить собственное мнение. Но все, кто уже посмотрел фильм, сказали, что их отношение к Николаю II после фильма улучшилось, - сообщил "Омск Здесь" Олег Смолин.

Напомним, что в официальный прокат в России "Матильда" выйдет 26 октября. Фильм рассказывает об увлечении наследника российского престола, будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Однако ещё задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Основная суть претензий в том, что в картине показывается внебрачная связь царя канонизированного Николая II, что якобы является богохульством.

Теги  •  #Закрытый показ #Олег Смолин #фильм Матильда

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