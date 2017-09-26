Православные омичи требуют проверить бюджетные средства "Матильды"
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 18:21  •  печать

Православные омичи требуют проверить бюджетные средства "Матильды"

Автор:

Омские православные активисты подписались под очередным письмом президенту с требованием провести проверку в отношении фильма Алексея Учителя "Матильда".

Ряд общественно-религиозных деятелей из Сибири и Кубани направили президенту РФ Владимиру Путину, а также руководителям МВД, ФСБ и генпрокурору Юрию Чайке открытое письмо против фильма "Матильда". Среди подписавшихся под письмом оказались атаман Второго военного отдел Сибирского казачьего войска в Омске Алексей Николаев и руководитель Омского отделения межрегионального общественного движения "Семья. Любовь. Отечество" Сергей Жарина.

По мнению авторов письма, поступившего в распоряжение "Тайги.инфо", создатели фильма "целенаправленно пытаются привлечь к протестному движению православное сообщество, играя на оскорблении чувств верующих, и делают это в масштабах всей страны". Активисты требуют принять меры по проверке нецелевого использования бюджетных средств выделенных на создание фильма, а также отозвать прокатное удостоверение фильма на территории России.

- Люди, которые реализуют проект "Матильда", действуют намеренно, они понимают, что он носит провокационный, экстремистский характер и нацелен на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. С помощью этого проекта одновременно решаются три важные антигосударственные задачи: разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ослабление единства российского общества, формирование большого протестного электората на религиозной основе, - говорится в письме.

Кроме этого, авторы письма считают, что необходимо взять под особый государственный и общественный контроль сферу производства и проката фильмов, имеющих историческое, культурологическое и религиозное значение, чтобы исключить подобные события в будущем.

Добавим, что, по данным "Википедии", бюджет фильма "Матильда" составил 25 млн долларов, большая часть из которых была израсходована на декорации и костюмы. Проект был реализован при поддержке государственного Фонда кино исключительно на российские финансовые средства. Из затраченных на картину 814 млн руб., 280 млн руб. - госсубсидии.

Теги  •  #верующие #открытое письмо #православие #фильм Матильда

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Мартин Калинин  •  26 сентября 2017, 18:53

Надоели уже эти активисты.

Ответить
Последние новости
Омские полицейские спасли девушку на Ленинградском мосту  •  сегодня, 21:45  •  
В Оконешниковском районе появится 3D-кинотеатр  •  сегодня, 18:28
Единороссы выдвинули кандидатуру Корбута на пост спикера Горсовета  •  сегодня, 18:11
Как омичам не стать жертвой мошенников  •  сегодня, 17:58  •   3
Омские полицейские объяснили, как в интернете безопаснее купить машину  •  сегодня, 17:18  •   2
Омич выиграл первенство Европы по боксу  •  сегодня, 16:29  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400