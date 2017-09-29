В Омске запустили 3D-экскурсии по районным музеям

28 сентября в Омске состоялась презентация сайта, на котором омичи и жители других российских регионов смогут познакомиться с экспонатами 14 музеев муниципальных районов Омской области. Виртуальный музей "Сокровища Сибири" создан за полгода на президентский грант в размере 900 тысяч рублей. В частности, на эти средства было приобретено специальное оборудование для панорамной съёмки в залах музеев. Реализует проект областная общественная организация "Центр славянских традиций".

Как сообщила "Омск Здесь" председатель организации Наталья Козлова, у каждого отобранного для проекта музея есть свои особенности. К примеру, экспозиция Марьяновского музея связана с историей РЖД и там собрана интересная коллекция фонарей, а возле самого музея стоит паровоз. В Называевском музее находится редкая богослужебная книга, которая считается раритетной, а в Большеуковском музее можно познакомиться с историей Сибирского тракта. При выборе экспонатов особое внимание уделялось тем предметам, которые давно исчезли из обихода с территории Омской области, например, бытовые предметы из корня ели и сосны, а также редкие текстильные изделия.

В каждом блоке представлена информация о районе, музее, его панорама и ряд экспонатов из этнографической коллекции. Экспонаты по сути все уникальны. Интересно, прежде всего, многообразие и разнообразие этнографических предметов, которые находятся в музее, - рассказала Наталья Козлова. - Во всех музеях представлена уникальная керамика, текстиль - полотенца бранного качества, образцы одежды, которую когда-то носили в Омской области. Есть археологические артефакты. Мы хотели сделать так, чтобы каждый музей отличался и был показан своей особенностью.

Данный проект в первую очередь адресован молодёжи, чтобы они ознакомились с музейными сокровищами, а также людям с ограниченными возможностями. Пока можно совершить виртуальные путешествия в 14 районных музеев, но позже их число увеличится до 27.

- Пока в проекте будут только омские музеи, потому что это большая и кропотливая работа. Пока мы объехали 27 объектов, разместили панораму 14 музеев - серверные и западные. Остальные выставим позже. Мы хотели бы сделать сайт постоянно пополняющимся, после чего привлечь ещё школьные районные музеи, личные музеи граждан. Уже сделав панораму всех музеев, мы отдельно выставим экспонаты отдельных этнографических коллекций, - добавила Наталья Козлова.