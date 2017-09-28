Известный актёр признался в любви к Омску во время гастролей
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 16:57, последнее обновление 28 сентября 2017, 17:11  •  печать

Известный актёр признался в любви к Омску во время гастролей

Автор:

Российский актёр театра и кино Роман Полянский, который родился и начинал свой творческий путь в Омске, сегодня вечером выйдет на сцену Музыкального театра.

Сегодня на сцене Музыкального театра состоится показ спектакль "Отелло", в котором примут участие заслуженный артист России Максим Аверин, Дмитрий Жойдик, Дмитрий Сердюк, Дмитрий Мухамадеев, а также уроженец Омска Роман Полянский. Приехав в родной город, он успел прогуляться по улицам, а также посетить училище имени Шебалина, студентом которого когда-то был. Не смог артист пройти и мимо инсталляции "Я люблю Омск", с которой сделал селфи.

- Нет ничего лучше, чем приехать в свой родной город, где ты родился. Волна воспоминаний, которые тебя накрывают, посильнее любого цунами! Любите свой дом (малую родину), родителей и ваши воспоминания, - написал он в своем Instagram.

Роман Полянский родился в 1983 году в Омске в семье спортсменов. После школы поступил в Омское музыкальное училище имени Шебалина, в котором продолжил совершенствовать свою игру на кларнете, а также освоил новый инструмент - тенор-саксофон. В 2008 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и сразу же был принят в труппу Театра имени Евг. Вахтангова. Среди его работ такие фильмы, как "Овечка Долли была злая и рано умерла", "Манекенщица", "Тариф Новогодний", "Зеркала" и "Метод Фрейда - 2".

Теги  •  #актер #гастроли #Омский музыкальный театр #спектакль

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Более 3 млн тонн зерна намолотили омские аграрии  •  сегодня, 18:07
В омские школы молодых педагогов заманивают жильём  •  сегодня, 17:54  •   2
В Омске заместителя начальника колонии могут посадить за взятки  •  сегодня, 17:23  •   1
Омич сделал самодельный мотоцикл с резиновым сапогом  •  сегодня, 17:05  •  
У омского маршрутчика, возившего людей бесплатно, хотят отобрать "Газель"  •  сегодня, 16:34  •   1
Построенный со скандалом фастфуд у "Химика" требуют снести  •  сегодня, 16:24  •   4
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400