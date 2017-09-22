По центру Омска гуляла избушка на курьих ножках

Ровно в 15:00 22 сентября по центру Омска прошло праздничное шествие. Посвящено оно открытию V Международного фестиваля театров кукол "В гостях у "Арлекина". Под звуки духового оркестра по улицам города в сопровождении кукол и коллективов любительских театров прошли участники "Арлекина".
Фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина" проводится в Омске с 2009 года. В нынешнем году участие в нём примут 19 театров из 14 стран - России, Армении, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Израиля, Ирана, Казахстана, Китая, Польши, Словении, Финляндии, Франции, Японии.
Фото: Илья Петров
Классное и интересное мероприятие! - можно увидеть много прикольных вещей, представляемых людьми из разных стран, узнать о других культурах, пообщаться...