По центру Омска гуляла избушка на курьих ножках
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 17:39, последнее обновление 22 сентября 2017, 17:51  •  печать

По центру Омска гуляла избушка на курьих ножках

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В столице Прииртышья открылся V Международный фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина".

Ровно в 15:00 22 сентября по центру Омска прошло праздничное шествие. Посвящено оно открытию V Международного фестиваля театров кукол "В гостях у "Арлекина". Под звуки духового оркестра по улицам города в сопровождении кукол и коллективов любительских театров прошли участники "Арлекина".

Фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина" проводится в Омске с 2009 года. В нынешнем году участие в нём примут 19 театров из 14 стран - России, Армении, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Израиля, Ирана, Казахстана, Китая, Польши, Словении, Финляндии, Франции, Японии.

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Фото: Илья Петров

Теги  •  #Арлекин #кукольный театр #фестиваль

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Комментарии
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Таис Афинская  •  22 сентября 2017, 19:02

Классное и интересное мероприятие! - можно увидеть много прикольных вещей, представляемых людьми из разных стран, узнать о других культурах, пообщаться...

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