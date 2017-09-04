Духовой оркестр Омской филармонии пройдёт во главе национального парада России

Один из ведущих коллективов региона получил приглашение принять участие в мероприятиях Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

Сегодня, 4 сентября, в Омском кадетском военном корпусе пройдёт репетиция Духового оркестра Омской филармонии. Музыканты устроят "прогон" программы, которую покажут 8 сентября на Национальном дне России в Астане во время "ЭКСПО-2017".

На мероприятие приедут официальные делегации России и Казахстана, главы делегаций зарубежных стран и другие гости. Напомним, что Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября.