"JAZZ-Парк" обойдётся Омской филармонии почти в миллион рублей

1 июля в парке "На Королёва" состоится новый проект JazzПарк. В течение дня под открытым небом выступят представители российской джазовой сцены из Омска, Екатеринбурга и Москвы. Хедлайнером музыкального фестиваля станет самый узнаваемый джазмен страны, пианист-виртуоз, народный артист России Даниил Крамер. Его трио, в составе которого играют басист Сергей Васильев и барабанщик Дмитрий Власенко, в полдень откроет JazzПарк двухчасовым сетом джазового мейнстрима.

По данным единой информационной системы в сфере закупок, за проведение мероприятия Омская филармония заплатит 922,5 тыс. рублей. 470 тыс. рублей стоит двухчасовое выступление джазового трио, ещё 452,5 тыс. рублей будут направлены на "предоставление и обеспечение функционирования звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, силового оборудования для проведения мероприятия".

Напомним, что 10 июня в Омске в парке "На Королёва" прошёл второй "Большой симфонический парк", участниками которого стали 6 тысяч омичей. На марафоне джаза организаторы ждут ещё больше зрителей. Уже изготовлено 12 тысяч билетов. Взрослый билет стоит 350 рублей, детский - 200 рублей. Билеты можно заранее приобрести в кассах Омской филармонии или в день проведения мероприятия перед входом в парк "На Королёва".