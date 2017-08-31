Омичей вновь приглашают провести выходные на Любинском

В субботу, 2 сентября, и воскресенье, 3 сентября, с 17 до 19 часов, уже по традиции будут работать несколько тематических площадок. Так, возле памятника М. А. Врубелю начнёт работу посвящённая знаменитому художнику выставка "Врубель - мой земляк", а в Камергерском переулке представят фотовыставку "Кино в фотографиях" и проект "Омск кинематографический". Здесь можно будет увидеть уникальные кадры архивной кинохроники и винтажных фильмов об Омске разных лет.

В сквере у Драмтеатра пройдёт литературный пленэр, где можно будет услышать выступления омских поэтов, увидеть презентации книжных новинок, принять участие в интерактивной экскурсии, посвящённой Ф. М. Достоевскому. Кроме того, все выходные там будет открыт "зелёный" детский читальный зал - прямо на мягком газоне для юных читателей организуют игры, викторины, творческую мастерскую и знакомство с новыми детскими книгами. Рядом с любителями литературы расположится студия танцев "Мятная лиса", которая приглашает позаниматься пластикой и растяжкой. Возле закладного камня памятника М. А. Ульянову омичей и их детей на праздник приглашает театр "Третий круг".

Кроме того, в субботу на пересечении улиц Ленина и Партизанской омичи увидят фрагменты литературно-музыкальной программы "Тёмные аллеи" в исполнении артистов филармонии Елены Чередовой и Александра Болдырева, а в воскресенье, 3 сентября, на том же месте состоится выступление любимицы омской публики Светланы Бородиной.