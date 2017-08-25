Омский музей объявил конкурс на разработку своего фирменного стиля
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 15:52, последнее обновление 25 августа 2017, 15:54  •  печать

Омский музей объявил конкурс на разработку своего фирменного стиля

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Омский музей Достоевского объявил конкурс на разработку дизайн-проекта. Участником творческого соревнования может стать любой желающий.

С 1 сентября в Омском литературном музее имени Ф. М. Достоевского стартует конкурс на разработку дизайн-проекта фирменного стиля. Как сообщили в официальной группе музея в "ВКонтакте", к участию в конкурсе приглашаются как профессиональные дизайнеры и художники, так и люди, которые просто интересуются искусством. Каждый участник может подать до трёх вариантов проекта.

- Дизайн-проект должен отражать миссию музея, состоящую в собирании, хранении, изучении, интерпретации и популяризации музейных предметов. Он должен быть понятным, легко прочитываемым, узнаваемым и запоминаемым. Идеи, воплощённые в дизайн-проекте, должны создавать благоприятный имидж музея - формировать положительное восприятие у посетителей, - говорится в положении конкурса.

Приём заявок продлится до 25 декабря 2017 года, а итоги будут подведены в январе 2018 года. Победителю вручат диплом и подарок, который, организаторы пока не называют.

Теги  •  #конкурс #музей

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