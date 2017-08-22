Омский драмтеатр начнёт новый сезон со спектакля-исповеди

Новый сезон Омского академического театра драмы откроется 19 сентября премьерой спектакля "Амадей" по пьесе Питера Шеффера. Как рассказали в литературной части драмтеатра, постановка станет исповедью Антонио Сальери, его рассказом об убийстве великого композитора Амадея Моцарта.

Главные роли в спектакле исполнят заслуженный артист России Михаил Окунев (Сальери) и Игорь Костин (Моцарт). Режиссёром спектакля является Анджей Бубень, который уже ставил в Драме "Август. Графство Осэйдж" и "Смерть не велосипед, чтоб её у тебя украли". Кроме этого, на камерной сцене поставят пластический спектакль "Синяя борода" Анны Закусовой, а на основной - "Орфей спускается в ад" по пьесе Теннесси Уильямса (режиссёр Андреас Мерц-Райков).

Добавим, что в новом сезоне в труппу театра пришли актёр омского ТЮЗа Артём Ильин и актёр ТОП-театра Иван Курамов.

Напомним, что в прошлом сезоне в Омской драме состоялось пять премьер. Это спектакль по легендарному роману "Три товарища" Эриха Марии Ремарка, который поставил главный режиссёр театра Георгий Цхвирава. Также в театре вышел спектакль по пьесе Островского "Правда - хорошо, а счастье лучше", который поставил московский режиссёр Роман Самгин. Главный режиссёр новосибирского театра "Глобус" Алексей Крикливый поставил спектакль по роману Горенштейна "Искупление". На Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой в этом году вышли премьерные спектакли "Жизнь" по мотивам повести Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича" (режиссёр Борис Павлович) и Sole mio по мотивам пьесы Г. Ибсена "Привидения" (режиссёр Евгений Кочетков).