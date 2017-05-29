Омский музей стал одним из самых посещаемых в России
Культура  •  29 мая 2017, 11:40, последнее обновление 29 мая 2017, 13:03  •  печать

Омский музей стал одним из самых посещаемых в России

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Музей имени Врубеля занял 6-ю строчку рейтинга самых популярных региональных художественных и краеведческих музеев.

Портал The Art Newspaper Russia опубликовал рейтинг самых популярных региональных художественных и краеведческих музеев за 2016 год.

Первое место занял Тамбовский областной краеведческий музей, который в прошлом году посетило 288 708 человек, что на 32 тысячи больше, чем в 2015 году. На втором и третьем месте расположились Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина и Приморский государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева соответственно. Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля занял шестую строчку. В 2016 году его посетителями стали 165 900 человек.

- Участники наших рейтингов изначально находятся в разных стартовых условиях. В ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга с многолетней историей и мировым именем придёт заведомо больше посетителей, чем в художественные собрания областного центра, всё население которого в несколько раз меньше, чем число гостей крупного столичного музея за год. К примеру, житель Омска, приехавший в командировку в Санкт-Петербург, с большей долей вероятности посетит Эрмитаж, чем оказавшийся по делам в Омске петербуржец - местный музей изобразительных искусств, - говорят  эксперты.

Теги  •  #музей имени Врубеля #посещаемость #рейтинг

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