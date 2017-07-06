Реконструкция омской "Галёрки" вышла на финишную прямую

Ремонтные работы в театре, реконструкция которого началась почти четыре года назад, будут полностью завершены до декабря этого года.

Реконструкция театра "Галёрка" близится к завершению. Новое здание будет построено в стиле "русский модерн" и, по замыслу архитекторов, должно напоминать здание Омского академического театра драмы.

Как сообщил сегодня заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Сергей Кошелев, строители вышли на финишную прямую: осталось выполнить отделочные внутренние работы и отделку фасадов, а также произвести благоустройство территории вокруг театра. "Объект полностью профинансирован, поэтому есть уверенность, что его сдадут в эксплуатацию не позднее декабря этого года", - сообщил Сергей Кошелев.

Одновременно со строительными работами идёт покупка одежды для сцены, кресел в зрительный зал, а также звукового и светового оборудования. В будущем репетиционном зале, где уже уложено покрытие из специального деревянного бруса, будут оборудованы тренажёрный зал, комната релаксации и индивидуальные гримёрки. Особенностью театра станет декорационный склад. Зрительный зал, рассчитанный на почти на 300 человек, будет выполнен в тёплой цветовой гамме.

Между собой мы называем зрительный зал "кают-компания". Надеемся, что нашей публике будет здесь комфортно, - поделился художественный руководитель театра Владимир Витько. - Сразу же после церемонии открытия театра новую сцену опробует труппа столичного Малого театра под руководством Юрия Соломина. Актёры дадут спектакль "Горячее сердце" по пьесе Александра Островского.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, почти восемь тысяч квадратных метров театра позволят ставить здесь не только спектакли, но также проводить вернисажи художников и другие культурные акции. "Это будет центр притяжения культуры в этот район города. Здесь будут проходить яркие события, в том числе и околотеатральной жизни".

Согласно плану благоустройства на территории театра будут построены тротуары, заасфальтированы дорожки, уложен газон, а также поставлены скамейки и урны. Работы должны быть выполнены до 1 сентября, их стоимость оценивается почти 3,5 млн рублей.

Напомним, масштабная реконструкция "Галёрки", которую планировалось сдать ещё в прошлом году к 300-летнему юбилею Омска, из-за проблем с финансированием продолжается до сих пор. Во время своего визита в Омск председатель правительства Дмитрий Медведев принял решение о выделении необходимой на завершение реконструкции театра "Галёрка" суммы.

Фото: http://www.omskportal.ru