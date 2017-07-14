Омский русский народный хор выдвинули на грант президента РФ
Культура  •  14 июля 2017, 21:17, последнее обновление 14 июля 2017, 23:28  •  печать

Омский русский народный хор выдвинули на грант президента РФ

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Омский русский народный хор может получить грант президента РФ - соответствующее предложение значится в проекте, разработанном министерством культуры РФ.

Как сообщают РИА "Новости", эксперты минкульта предложили включить в список грантополучателей шесть театров, среди которых МХАТ имени Горького, Театр Наций и Московский Губернский театр. Кроме того, ведомство  предлагает внести в перечень получателей грантов региональные творческие коллективы, в частности, Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельска, Омский русский народный хор и другие. На сегодняшний день общий размер бюджетных ассигнований на выплату грантов президента Российской Федерации составляет 5 млрд 301 млн рублей в год, реализация проекта потребует дополнительно более миллиарда рублей.

Государственный омский русский народный хор был создан в 1950 году. Его финансовую поддержку осуществляют региональные власти. В репертуаре - вокально-хореографические сцены-картины для хора и народного оркестра, а также вокально-хоровые сюиты, основанные на народном фольклоре. В 1971 году Омский хор на столичной сцене состязался со знаменитым хором имени Пятницкого, в итоге жюри минкульта приняло решение наградать госпремией Глинки оба коллектива.

Фото: vk.com/omsk_choir

Теги  •  #грант #Омский русский народный хор #Президент России

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