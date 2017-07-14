Омский русский народный хор выдвинули на грант президента РФ

Как сообщают РИА "Новости", эксперты минкульта предложили включить в список грантополучателей шесть театров, среди которых МХАТ имени Горького, Театр Наций и Московский Губернский театр. Кроме того, ведомство предлагает внести в перечень получателей грантов региональные творческие коллективы, в частности, Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельска, Омский русский народный хор и другие. На сегодняшний день общий размер бюджетных ассигнований на выплату грантов президента Российской Федерации составляет 5 млрд 301 млн рублей в год, реализация проекта потребует дополнительно более миллиарда рублей.

Государственный омский русский народный хор был создан в 1950 году. Его финансовую поддержку осуществляют региональные власти. В репертуаре - вокально-хореографические сцены-картины для хора и народного оркестра, а также вокально-хоровые сюиты, основанные на народном фольклоре. В 1971 году Омский хор на столичной сцене состязался со знаменитым хором имени Пятницкого, в итоге жюри минкульта приняло решение наградать госпремией Глинки оба коллектива.

Фото: vk.com/omsk_choir