Гран-при омского фестиваля снова получил белорусский фильм

Как и в прошлом году, победителем фестиваля "Любительское кино+Profi" признали участника из Белоруссии.

В Омске завершился 10-ый Международный фестиваль "Любительское кино + Profi", в рамках которого в кинотеатрах города было показано 39 фильмов. В этом году членами жюри стали известный кинорежиссёр, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фокин и актёр, режиссёр фильма "28 панфиловцев" Ким Дружинин. Всего на конкурс было подано 200 заявок, 19 из которых от омичей.

В номинации "Города и судьбы", где были представлены картины, посвящённые родному краю, победила работа режиссёра Татьяны Ложниковой "Котлован" из села Одесское Омской области. В номинации "Шаг в профессии" победу одержала документальная работа "Уральский чернобыль" Екатерины Овчинниковой из Челябинска. Номинацию, посвященную Году Экологии, - "Мир вокруг нас", присудили Евгению Новикову за фильм "Сила воды"(Киностудия Омского кадетского военного корпуса).

Победители фестиваля

Лучший игровой фильм и Лучшая операторская работа - "Бравист" режиссёра Эвелины Барсегян из Санкт-Петербурга. Лучший документальный фильм - "Чемпион и балерина" режиссёра Екатерины Тимошенко, а лучший анимационный фильм - "Упрямый козёл"режиссера Петра Закревского из Екатеринбурга.

Гран-при фестиваля взял документальный фильм "Тата" режиссёра Неллы Василевской. "Высшая награда за фильм, трогающий за душу, который посвящён семейно-социальной теме отношений взрослых детей и престарелых родителей. Решение жюри было единогласным", - отметили организаторы.

Напомним, что город Минск уже второй год подряд одерживает обеду на фестивале. В прошлом году обладателем гран-при стал Андрей Кашперский с игровым фильмом "Кактус".

Напомним также, что с 25 по 29 апреля в Омске пройдёт пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение".