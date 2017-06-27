В Омске пройдёт фестиваль военно-патриотической песни

Омичей пригласили на фестиваль "Автомат и гитара", на котором выступят творческие коллективы и исполнители, работающие в жанре военной песни.

1 и 2 июля в Омской области в шестой раз пройдёт фестиваль военно-патриотической песни "Автомат и гитара". Мероприятие начнется в 14:00 в Парке Победы.

Сначала состоится поминальная панихида, возложение цветов, венков и гирлянд к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов. В 15:30 у памятника на улице Перелёта, 1, пройдёт митинг. В 16:30 начнётся возложение цветов на Аллее памяти, где омичи смогут отведать солдатской каши. А в 17:00 на сцене парка имени 30-летия ВЛКСМ состоится концерт.

Омичей ждут выступления группы Пограничного управления ФСБ России по Омской области "Рубеж 55" и ветерана МВД, поэта Степана Рыжакова. Также на сцене появятся ветераны Афганистана: солист группы "Бачи" Сергей Пантелеев из Барнаула, а также Эдуард Сычёв и Алексей Мащенко из Екатеринбурга, член Союза писателей России, поэт и композитор Евгений Бунтов.

2 июля концерт пройдёт в деревне Зелёновка Омского района. С 11:00 там будет работать выездная экспозиция с образцами оружия военных лет.