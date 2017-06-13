LIVE: "Закрытие XV театрального сезона Северного драматического театра имени М. А. Ульянова"

Сегодня, 13 июня, в 11:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Закрытие XV театрального сезона Северного драматического театра имени М. А. Ульянова".

Закрытие XV театрального сезона Северного драматического театра имени М. А. Ульянова завершится премьерой спектакля "Ипполит" в Таре (18 июня) и в Омске (20 июня). Роль Афродиты в постановке исполнит греческая актриса Теодора Янници.

Спикерами на пресс-конференции выступят Анджей Неупокоев, директор Северного драматического театра имени М. А. Ульянова, Константин Рехтин, главный режиссёр Северной драмы, заслуженный деятель культуры Омской области, Теодора Янници (Греция), актриса, лауреат XI Международного Фестиваля-Конкурса Национальных Театров и Вадим Бережной, председатель Попечительского совета Северного драматического театра имени М. А. Ульянова, депутат Законодательного собрания Омской области.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.