Жюри юбилейного конкурса имени Чайковского определило победителей
Культура  •  26 июня 2017, 12:24  •  печать

Жюри юбилейного конкурса имени Чайковского определило победителей

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В Астане состоялся финал Х Международного юношеского конкурса имени Петра Чайковского.

Участниками конкурса стали более 120 юных музыкантов. В финал состязания вышли 20 юных исполнителей из России, Кореи, США, Японии, Германии, Казахстана, Словении, Италии и Китая. В третьем туре юные виолончелисты, скрипачи и пианисты играли с Евразийским симфоническим оркестром Казахского национального университета.

Я играл с оркестром в первый раз, и поэтому очень нервничал во время выступления. При этом выступать в одиночку не менее сложно. Я стал участвовать в конкурсе, чтобы вырасти профессионально, так как все участники очень хорошо играют, а также чтобы доказать самому себе, что я могу, - говорит скрипач Чженьи Цзян (Китай).

Призовые места распределились следующим образом: в номинации "виолончель" третье место у Июн Кан из Южной Кореи, второе место - у китаянки Намисы Сунь, а лауреатом первой степени стал Йо Китамура из Японии. В секции "скрипка" третье место разделили между собой Чженьи Цзян, Алексей Стычкин из России и Рахиль Мусаходжаева из Казахстана. Лауреатами второй степени стали Анне Мария Уэрмайер из Германии и Акбике Алги из Казахстана, а на первом месте - Юджин Каваи из Японии и Нейкунг Канг из Кореи. В номинации "фортепиано" призовые места также достались нескольким участникам: третью позицию заняли российские исполнительницы Мария Андреева и Анастасия Махомендрикова, вторую - Хэчао Ян из Китая и Илья Папоян из России, а лауреатом первой степени стал Кайл Ху из США. 

Добавим, что за первые три места лауреаты конкурса имени Чайковского получают золотые, серебряные и бронзовые медали, а также денежные премии в 5000, 4000 и 3000 долларов. Торжественное награждение победителей юношеского конкурса пройдёт 25 июня в Центральном концертном зале "Казахстан".

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Теги  •  #Астана #конкурс имени Чайковского #фото

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