В Астане открылся десятый Международный конкурс имени Чайковского

Крупнейшее соревнование музыкантов в возрасте до 17 лет, которое проводится с 1992 года, открылось в столице Казахстана.

В этом году в конкурсе решили принять участие 120 талантливых пианистов, скрипачей и виолончелистов из 22 стран мира. Оценят мастерство конкурсантов известные казахстанские, российские, американские, венгерские, японские, корейские и швейцарские исполнители. Победители творческого турнира получат рекомендации для участия в Международном конкурсе имени Чайковского для взрослых музыкантов, который проходит в Москве.

Конкурс входит в культурную программу Всемирной выставки "ЭКСПО-2017", которая сейчас проходит в Астане. Он продлится до 25 июня. Его официальные информационные партнёры - "Радио Сибирь", Телеканал "Продвижение" и Международное радио Китая.