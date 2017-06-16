В Астане открылся десятый Международный конкурс имени Чайковского
Культура  •  16 июня 2017, 13:50, последнее обновление 16 июня 2017, 15:08  •  печать

В Астане открылся десятый Международный конкурс имени Чайковского

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Крупнейшее соревнование музыкантов в возрасте до 17 лет, которое проводится с 1992 года, открылось в столице Казахстана.

В этом году в конкурсе решили принять участие 120 талантливых пианистов, скрипачей и виолончелистов из 22 стран мира. Оценят мастерство конкурсантов известные казахстанские, российские, американские, венгерские, японские, корейские и швейцарские исполнители. Победители творческого турнира получат рекомендации для участия в Международном конкурсе имени Чайковского для взрослых музыкантов, который проходит в Москве.

Конкурс входит в культурную программу Всемирной выставки "ЭКСПО-2017", которая сейчас проходит в Астане. Он продлится до 25 июня. Его официальные информационные партнёры - "Радио Сибирь", Телеканал "Продвижение" и Международное радио Китая.

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Теги  •  #Астана #музыкант #фото

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