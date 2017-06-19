Омичи установят всероссийский рекорд, построившись в виде обручальных колец

Около 150 влюблённых пар построятся в форме обручальных колец в честь Дня любви, семьи и верности.

9 июля в 12:00 возле ТД "Любинский" омичи попытаются установить всероссийский рекорд по наибольшему количеству пар, выстроившихся в форме обручальных колец. Флешмоб будет посвящён Дню любви, семьи и верности. Фиксировать его будет главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко.

По предварительным подсчётам, на мероприятие соберутся 150 влюблённых пар, которым выдадут ленты и воздушные шары. Участники флешмоба пройдут по улице Ленина в сторону сквера имени Тухачевского, где их встретит ведущий и музыкальная группа.

Омичи построят фигуру двух обручальных колец с воздушными шариками в руках. После того как рекорд будет зафиксирован, а все шары отпустят в небо, участники откроют Дерево желаний, на которое завяжут ленточки.

Отметим, что массовая регистрация участников началась ещё 9 июня и продолжится до 8 июля в соцсетях.