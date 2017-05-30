"Симфонический парк": как провести летний день в Омске

В этом году зрителям "Большого симфонического парка" предложат не только послушать музыку, но также станцевать танго, увидеть выставку антикварных предметов, создать гравюры и посетить контактный зоопарк.

10 июня в Омске в парке "На Королёва" пройдёт второй "Большой симфонический парк", участниками которого в прошлом году стали 8 тысяч омичей. Согласно объявленной программе, в этом году будут представлены не только новые музыкальные, но также игровые, познавательные и развлекательные программы.

Праздник начнётся в 11:30 с музыкальной сказки "Аленький цветочек" в исполнении Омского симфонического оркестра. В 13:00 юные слушатели познакомятся с героями сказки Джанни Родари в программе "Истории в стране Лимонии". Также детей на площадках будут ждать аниматоры и игры.

В 14:30 на главной сцене парка духовой оркестр филармонии исполнит мелодии из художественных фильмов, а в 17:30 здесь выступит Омский камерный оркестр, который сыграет произведения популярной классики. Завершит фестиваль на большой сцене концерт Омского симфонического оркестра. Причём, как пообещали организаторы, коллектив не повторит ни одно из произведений программы прошлого года.

Развлекательная программа фестиваля будет распределена по трём зонам: историческая, творческая и научная. Впервые в "СимфоПарке" примет участие военно-патриотическая организация "Объединённое Казачество Прииртышья". Казаки представят свой быт на исторической площадке, а антикварные салоны Омска организуют выставку из раритетных предметов. Для гостей парка в этот день также выступят артисты студии исторического театра "Галианта".

- Проявить свои творческие способности омичи смогут в ремесленных мастерских. Здесь можно будет научиться лепить из глины, изготавливать украшения и вырезать по дереву. Любители науки смогут понаблюдать за солнцем в телескоп, поработать за гравюрным станком и принять участие в играх на местности. Также в парке будут работать контактный зоопарк, кинологическая площадка Федерации ездового спорта и будут установлены различные фотозоны от партнёров фестиваля, - сообщили в Омской филармонии.