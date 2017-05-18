Рэпер Баста наглотался лекарств после омского концерта
Культура  •  18 мая 2017, 11:34, последнее обновление 18 мая 2017, 11:50  •  печать

Рэпер Баста наглотался лекарств после омского концерта

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Знаменитый рэпер Баста (Василий Вакуленко), выступавший в минувшую среду в Омске с сольным концертом, посетовал на состояние здоровья, выложив в своем Instagram-аккаунте "афтерпати" из пузырьков с лекарствами.

Концерт известного рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Омске прошёл 17 мая в СКК имени Блинова. А сегодня утром в его официальном Instagram-аккаунте появилась фотография внушительного количества противовоспалительных лекарственных препаратов и подпись "Афтерпати".

"Омск сбил с ног?" - пишут в комментариях к фотографии пользователи интернета, желая любимому исполнителю скорейшего выздоровления. Один из поклонников высказал мнение, что рэпер страдает от аллергии на Омск. А фанаты Басты из Барнаула даже слегка забеспокоились, не отразится ли состояние здоровья исполнителя на предстоящем в столице Алтайского края концерте. "Ты там не болей!!!! Я уже готова идти на концерт! Барнаул заждался!" - волнуются поклонники.

 

Афтерпати))))

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

Баста (настоящее имя - Василий Вакуленко) - известный российский рэп-исполнитель и композитор. Под разными псевдонимами издал более 15 музыкальных альбомов. Концерт в Омске открыл сибирскую часть его тура, в рамках которой Баста выступит 18 мая Новосибирске, 19 мая - в Барнауле, 21 мая - в Красноярске, 23 мая - в Иркутске. 

Теги  •  #Баста #концерт #рэп

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  18 мая 2017, 12:37

Не так уж и много это лекарств, хотя сам в них не очень разбираюсь. Лучше лечиться народными средствами.

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Анна Орлова  •  18 мая 2017, 12:09

Обезболивающее, микстура от кашля, спрей для носа, ещё две бутылочки не могу разобрать. Борная кислота что ли?

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