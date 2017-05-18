Рэпер Баста наглотался лекарств после омского концерта

Знаменитый рэпер Баста (Василий Вакуленко), выступавший в минувшую среду в Омске с сольным концертом, посетовал на состояние здоровья, выложив в своем Instagram-аккаунте "афтерпати" из пузырьков с лекарствами.

Концерт известного рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Омске прошёл 17 мая в СКК имени Блинова. А сегодня утром в его официальном Instagram-аккаунте появилась фотография внушительного количества противовоспалительных лекарственных препаратов и подпись "Афтерпати".

"Омск сбил с ног?" - пишут в комментариях к фотографии пользователи интернета, желая любимому исполнителю скорейшего выздоровления. Один из поклонников высказал мнение, что рэпер страдает от аллергии на Омск. А фанаты Басты из Барнаула даже слегка забеспокоились, не отразится ли состояние здоровья исполнителя на предстоящем в столице Алтайского края концерте. "Ты там не болей!!!! Я уже готова идти на концерт! Барнаул заждался!" - волнуются поклонники.