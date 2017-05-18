Рэпер Баста наглотался лекарств после омского концерта

Концерт известного рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Омске прошёл 17 мая в СКК имени Блинова. А сегодня утром в его официальном Instagram-аккаунте появилась фотография внушительного количества противовоспалительных лекарственных препаратов и подпись "Афтерпати".
"Омск сбил с ног?" - пишут в комментариях к фотографии пользователи интернета, желая любимому исполнителю скорейшего выздоровления. Один из поклонников высказал мнение, что рэпер страдает от аллергии на Омск. А фанаты Басты из Барнаула даже слегка забеспокоились, не отразится ли состояние здоровья исполнителя на предстоящем в столице Алтайского края концерте. "Ты там не болей!!!! Я уже готова идти на концерт! Барнаул заждался!" - волнуются поклонники.
Баста (настоящее имя - Василий Вакуленко) - известный российский рэп-исполнитель и композитор. Под разными псевдонимами издал более 15 музыкальных альбомов. Концерт в Омске открыл сибирскую часть его тура, в рамках которой Баста выступит 18 мая Новосибирске, 19 мая - в Барнауле, 21 мая - в Красноярске, 23 мая - в Иркутске.
Не так уж и много это лекарств, хотя сам в них не очень разбираюсь. Лучше лечиться народными средствами.
Обезболивающее, микстура от кашля, спрей для носа, ещё две бутылочки не могу разобрать. Борная кислота что ли?